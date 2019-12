Equinor har kjøpt egne aksjer for 3,8 milliarder

Equinor melder at det kjøpte 382.185 egne aksjer onsdag til en snittskurs på 168,0462 kroner, totalt 64,2 millioner kroner.

Kjøpene utgjør en del av første transje i selskapets tilbakekjøpsprogram 2019-2022 som ble annonsert 5. september 2019.

Etter dette kjøpet eier Equinor 22.796.399 egne aksjer med en verdi på 3,83 milliarder kroner til onsdagens sluttkurs.

Dette er programmet

- Equinor prioriterer kapitaldistribusjon til våre aksjonærer. Gjennom de siste årene har vi bygget en sterk finansiell posisjon med solide kredittratinger og en netto gjeldsgrad på om lag 20 prosent. Den nært forestående oppstarten av verdensklasse-feltet Johan Sverdrup, kombinert med flere nye felt i produksjon, gir økt trygghet for våre utsikter for produksjonsvekst og styrket kapasitet for kontantgenerering. Vi er derfor i en god posisjon til å øke kapitaldistribusjonen, samtidig som vi fortsetter å investere i vår attraktive prosjektportefølje, sa konsernsjef Eldar Sætre i Equinor i forbindelse med at programmet ble introdusert 5. september 2019.

Tilbakekjøpsprogrammet tillater selskapet å kjøpe aksjer for inntil 5 milliarder USD, tilsvarende 45,75 milliarder kroner til dagens dollarkurs på 9,15 kroner.

Den første transjen av programmet på om lag 1,5 milliarder USD startet 5. september og vil avsluttes senest 25. februar 2020.

Kjøpene vil pågå til utgangen av 2022.