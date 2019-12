Zenith Energy skal foreta arbeider ved brønn C-35 for å stabilisere fremtidig produksjon, opplyses det i en børsmelding.

Etter arbeidene er foretatt forventes selskapet produksjon på 250-300 fat olje pr. dag.

Selskapet melder også at det har fullført arbeid ved brønn C-30, og at de nå er i diskusjoner med sin REDPSA-partner for å få endelige godkjenning for å starte boreoperasjoner.