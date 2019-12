Trump løfter oljeprisen litt

Oljeprisene trekker noe oppover fredag morgen, stimulert av meldinger om at Washington og Beijing skal ha blitt prinsipielt enige om en fase 1-handelsavtale.

President Donald Trumps signatur skal være det eneste som gjenstår.

Kilder opplyser til CNBC at Det hvite hus skal ha tilbudt å droppe neste runde med tollsatser som var ment å bli effektive fra søndag. Washington skal også ha tilbudt å halvere tollen på kinesiske produkter for 360 milliarder dollar.

– Vanskelig å konkludere

Brent-oljen stiger 0,2 prosent til 64,62 dollar fatet i dagens handel, noe som er opp fra rundt 64,10 dollar ved stengetid i Oslo.

WTI-oljen legger på seg 0,2 prosent til 59,40 dollar fatet.

– Det er vanskelig å dra en klar konklusjon på det siste som har kommet ut. Det ser ut til å være nært, men vi har alle ventet på denne avtalen, sier Gene McGillian i Tradition Energy til CNBC.

– Overforsynt marked

Samtidig fortsetter bekymringene for et overforsynt marked, og de ble ikke mindre av at IEA ifølge sin månedsrapport sluppet i går venter et overtilbud i oljemarkedet på 700.000 fat per dag i første kvartal 2020, til tross for høyere produksjonskutt fra OPEC+.

– Mens oljeprisene trender høyere på dueaktige toner fra Fed, en svakere dollar, gjentar IEA at markedet trolig vil være overforsynt i første halvår 2020, til tross for de dypere kuttene, sier oljeanalytiker i UBS Giovanni Staunovo til CNBC.