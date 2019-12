Skiferoljeproduksjonen faller kraftig i USA

Veksten i den amerikanske skiferoljeproduksjonen har vært en hodepine for OPEC i lang tid.

Men ikke nå lenger.

Den månedlige produktivitetsrapporten fra amerikanske energimyndigheter (EIA), sluppet i går, viste at skiferoljeproduksjonen avtar enda raskere enn de selv estimerte i sin Short-Term Energy Outlook-rapport (STEO) i forrige uke.

– Stupte plutselig

«Gjennom hele 2019 har vi sett en vedvarende kraftig nedgang i boringen. Derimot har fallet i produksjonsveksten vært mye mer dempet, ettersom produsentene har vært i stand til å tappe av en stort lager av borede, men ikke fullførte brønner (DUC)», skriver analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, i en oppdatering.

«Antall fullførte brønner har holdt seg på rundt 1.350-1.400 per måned, men stupte plutselig i november», legger han til.

Schieldrop understreker at antallet brukbare DUC-brønner alltid har vært svært usikkert.

«Vi hadde forventet at antallet skulle holde seg rundt 1.350-1.400 frem til februar/mars neste år før produsentene ville bli tvunget til å redusere. Men nå skjedde det allerede i november. Dette kan være støy, eller et tegn på at antall brukbare DUC-brønner er lavere enn forventet», skriver han videre.

Raskt mot nullvekst

EIA-tallene viste at lageret av DUC-brønner falt 131 i november, mens produksjonsveksten falt i fem av syv regioner.

Skiferoljeproduksjonen utenom Permian-feltet vil ifølge SEB-analytikeren avta med 18.000 fat per dag på månedsbasis i januar, mens samlet amerikansk produksjon vil stige med bare 30.000 fat per dag i samme periode.

«Det er mangel på lønnsomhet som driver ned aktiviteten i amerikansk skiferoljeproduksjon. Det er ikke mangel på produksjonsevne», skriver Schieldrop.

Han er klar på at gårsdagens rapport fra EIA er virkelig god lesning for OPEC+ (OPEC og deres samarbeidspartnere, først og fremst Russland).

«Dette gjør oppgaven med å kontrollere tilbuds- og etterspørselsbalansen i det globale oljemarkedet neste år så mye enklere. I stedet for at amerikansk skiferolje flommer inn i markedet i økende grad, går den i stedet raskt mot nullvekst», heter det videre.

Skviser skiferen ut

Det fantastiske med amerikansk skiferolje sett med OPECs øyne er ifølge Schieldrop den kraftig fallende underliggende takten.

«OPEC kan når som helst få tilbake sin tapte markedsandel, sannsynligvis i løpet av et år. Alt de trenger å gjøre er å la oljeprisen synke dypt i 6-12 måneder. USAs skiferoljeproduksjon vil kollapse, etterspørselen vil øke på lave priser og med ett vil OPECs markedsandel være tilbake til det normale», fortsetter analysesjefen i SEB.

Når det gjelder markedsandelen, har OPEC ifølge Schieldrop ikke noe å bekymre seg for.

«De kan enkelt og raskt få den tilbake igjen når som helst. Dette hadde ikke vært tilfellet hvis det nye oljetilbudet i USA hadde vært mer som klassisk olje som typisk aldri hadde forsvunnet før etter ti år eller mer. En lavere pris vil selvfølgelig være prisen å betale for å få tilbake den tapte markedsandelen, men det ville ikke tatt lang tid», avslutter SEBs analysesjef for råvarer.

Brent-oljen stiger 0,4 prosent til 65,58 dollar fatet tirsdag ettermiddag, mens WTI-oljen er opp 0,3 prosent til 60,40 dollar fatet.