DNB Markets: Aker BP-usikkerhet er overvurdert

Aker BP gjorde i går et lite byks, og steg 1,8 prosent til 279,30 kroner.

Ifølge dagens aksjerapport lever DNB Markets fint på sin kjøpsanbefaling.

«Med en direkteavkastning på 9-10 prosent basert på guidet utbytte for 2021-22 ser det ut til at investorene er usikre på om Aker BP vil kunne innfri egne målsetninger. Forutsatt en oljepris på 60 dollar fatet, eller høyere, mener vi at en ventet høy produksjonsvekst og god kontantstrøm i etterkant av investeringsperioden selskapet har vært gjennom gjør at denne usikkerheten er overvurdert», skriver meglerhuset.

«Oppmerksomheten vil etter oppstarten på Johan Sverdrup-feltet etter vårt syn i større grad også flyttes over på hvordan løpende produksjonsdata vil påvirke utviklingen i reservene fremover», heter det videre.

DNB Markets har et kursmål på 292 kroner.