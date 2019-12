Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,18 prosent til 66,27 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,13 prosent til 60,90 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 65,77 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Ifølge onsdagens statistikk fra EIA, endte de amerikanske råoljelagrene ned 1,1 millioner fat til 446,8 millioner fat i forrige uke.

Det var ifølge TDN Direkt på forhånd ventet at lagrene skulle være ned 2,1 millioner fat, mens API tirsdag meldte om en lagerbygging på 4,7 millioner fat.

Markedsstrateg i AxiTrader, Stephen Innes, påpeker ifølge nyhetsbyrået at prisene falt tilbake etter API-tallene tirsdag og at den bredere fulgte EIA-rapporten viste et mer positivt lagerbilde med tanke på prisene. Råoljelagernivået i USA er imidlertid tre prosent over femårssnittet for denne tiden av året.

Ellers melder TDN Direkt også at Saudi-Arabias råoljelagre steg til 168,1 millioner fat pr. utgangen av oktober, opp fra 152,5 millioner fat måneden før.