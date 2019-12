Oljeprisen stiger for tredje uke på rad

Oljeprisen er svakt opp fredag morgen. Brentoljen står i 66,56 dollar pr. fat, opp 0,02 prosent. WTI-oljen er opp 0,03 prosent til 61,07 dollar fatet. Det ser ut til å bli den tredje uken på rad med oppgang for oljeprisen.

Årsaker til oppgang

Analytikere peker på optimismen fra handelsavtale mellom USA og Kina, som stormaktene ble delvis enige om før sist helg, samt produksjonskutt fra Opec og samarbeidslandene, som en grunn til at oljeprisen styrkes, skriver TDN Direkt.

– Fase 1-avtalen mellom USA og Kina har fjernet en god del usikkerhet i utsiktene for 2020, og med vekkelsen i global handel som ser bedre og bedre ut om dagen, gleder investorene seg inn mot høytiden, sier Stephen Innes i Axitrader, ifølge Platts.

Frykt

Derimot frykter en annen analytiker, Gene McGillian i Tradition Energy, at fraværet av detaljer rundt handelsavtalen gjør at optimismen blir kortvarig og at oljeprisen vil gå ned igjen.

– Med mindre vi får en ordentlig detaljering, vil usikkerheten rundt hva som skjer på handelsfronten starte å gi mer motstand. Vi trenger å se tegn til en ordentlig løsning, sier McGillian ifølge Reuters.

Særlig onsdag gikk oljeprisen oppover etter etter nye tall fra Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, ble lagt frem.

De amerikanske råoljelagrene var ned 1,1 millioner fat sist uke til 446,8 millioner fat. På forhånd var det ventet at fallet skulle være på 2,1 millioner fat.

Utviklingen



Brentoljeprisen ved utgangen avuke 48: 60,75 dollar for et fat

uke 49: 64,31 dollar for et fat

uke 50: 64,90 dollar for et fat

foreløpig uke 51: 66,55 dollar for et fat

Til nå i år er brentoljen opp 22,90 prosent, mens WTI-oljen har steget 34,49 prosent.