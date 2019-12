Syriske olje- og gassanlegg rammet av angrep

Angrepene skjedde omtrent samtidig, melder den syriske statskanalen og landets oljedepartement lørdag morgen.

Ingen har foreløpig tatt ansvar for angrepene, som fredag kveld rammet et oljeraffineri i Homs og to gassanlegg i samme provins. Syria har kun to oljeraffinerier.

Ikke navngitte kilder tett knyttet til den syriske regjeringen sier at angrepene antas å ha blitt utført med uidentifiserbare droner. De sier også at ingen liv gikk tapt.

Syrias oljedepartement omtaler hendelsene som terrorangrep og at de førte til skader på produksjonsenheter og at det brøt ut brann.

Også eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at angrepene førte til eksplosjoner og branner på anleggene.

Fredag tok IS-tilhengere kontroll over et gassfelt på landsbygda i Homs etter å ha angrepet syriske styrker i området. Selv om IS har lidd store tap og ikke lenger kontrollerer noen byer i Syria, står jihadistgruppen fortsatt bak enkelte angrep i landet.

Gruppen skal også ha stått bak flere angrep og drap i tidligere kurdiskkontrollerte områder nord i Syria som var mål for den tyrkiske militæroffensiven i høst.

Syria har i flere måneder vært rammet av drivstoffmangel som følge av vestlige sanksjoner som hindrer import. Krisen beskrives som akutt.

