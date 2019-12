Kuwait og Saudi Arabia vil trolig løse nøytralsone-konflikten på tirsdag

Kuwaits oljeminister, Khaled Al-Fadhel, kunngjorde på søndag at konflikten om den nøytrale sone vil trolig løses før utgangen av 2019.

Den saudi-kuwaitiske nøytrale sone er et grenseområde mellom dagens Kuwait og Saudi Arabia som lenge var delt mellom de to oljenasjonene.

Det er nå omtrent fire år siden landene besluttet å stanse oljeproduksjonen fra de fellesstyrte oljefeltene Khafji og Wafra.

Disse to oljefeltene kan alene stå for produksjonen av over 700.000 fat olje per dag.

Dette tilsvarer omtrent 0,5 prosent av verdens oljelagre, skriver Reuters.

« Vi håper at vi kommer til enighet før utgangen av året, og at alt vil gå tilbake til normalen », sier den kuwaitiske oljeministeren i en uttalelse.

Uenighetene mellom Saudi Arabia og Kuwait har sitt opphav fra Wafra-feltet, der den amerikanske oljegiganten Chevron er operatør. Konflikten oppstod da Saudi Arabia besluttet å forlenge rettighetene til det amerikanske oljeselskapet uten å forhøre seg med kuwaitiske myndigheter først.

Med dagens avtale har Chevron rettighetene på oljefeltet til og med utgangen av 2039.