Høyeste oljepris på tre måneder

Fredag morgen er brentoljen opp 0,10 prosent til 68 dollar pr fat. WTI-oljen står i 61,78 dollar fatet, opp 0,13 prosent.

Det er den høyeste oljeprisen siden midten av september. Vi må tilbake til mai for å finne noe særlig høyere pris dette året. Siden oktober har oljeprisen stiget med rundt ti dollar pr. fat.

Ved børsslutt lille julaften sto et fat brentolje i 66,06 dollar til sammenligning. Hittil i år har brentoljen gått opp 25,56 prosent, mens WTI-oljen har styrket seg hele 36,08 prosent.

Handelsavtale

«Med aksjer på rekordhøye nivåer og handelsavtale rett rundt hjørnet, vil utsiktene for den globale oljeetterspørselen fortsette å bedres», skriver markedsanalytiker Phil Flynn i Price Futures Group ifølge TDN Direkt.



Råoljelagrene i USA viste et fall på 7,9 millioner fat sist uke. De positive signalene rundt handelsavtale mellom Kina og USA hjelper trolig også godt. Donald Trump varslet tidligere i julen at han og Kinas president Xi Jinping snart vil holde en seremoni for å signere fase 1-avtalen.

Gode USA-tall

Fredag morgen kom det ferske tall fra USA som viser at online-salget i juleferien knuser nye rekorder og analtyikeres forventninger.

– Amerikanske forbrukere viser få tegn til å stramme inn lommebøkene. Det er også positiv for oljeprisen, sier Stephen Innes, strateg i AxiTrader.

Torsdag ble det en rekke rekorder på Wall Street-børsene i New York.