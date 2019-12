Oljeprisen steg på stort lagertrekk

Oljeprisen steg fredag til de høyeste nivåene på tre måneder, etter at The Energy Information Administration offentliggjorde lagertall.

Rapporten, som var forsinket denne uken på grunn av julen, viste at de amerikanske oljelagrene falt med 5,467 millioner fat i uken som sluttet 20. desember.

Større enn ventet

Ifølge Marketwatch var det på forhånd ventet et fall på 3 millioner fat, og det til tross for at tall frq American Petroleum Institute tirsdag viste et fall på 7,9 millioner fat.

EIA-rapporten viste også en økning i bensinlagrene på 1,963 millioner fat og et fall på 152.000 fat med destillater.

Oljeprisene var svakt opp på lagernyheten og mens Brent var opp 0,2 prosent til 68,07 dollar fredag kveld, var den amerikanske lettoljen tilnærmet uendret på 61,69 dollar.

Lettoljen har steget 2,1 prosent denne uken, mens Brent har steget 2,7 prosent, ifølge Marketwatch.

Færre rigger

I tillegg til større lagertrekk enn ventet viste også Baker Hughes riggtelling fredag fall i antallet aktive rigger.

Antallet aktive oljerigger falt med 8 til 677, mens samlet antall aktive olje- og gassrigger i USA falt med 8 til 805. Det var ned 278 fra samme uke i fjor.

I Canada var det en nedgang sist uke på 50 til 99, men det var fremdeles opp 29 fra samme uke i fjor.

Internasjonalt falt antallet aktive rigger med 34 til 1.096. Det er 105 flere enn på samme tid i fjor.