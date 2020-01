Pandion Energy selger andel av olje- og gassfelt

Pandion Energy og Solveig Gas Norway har gjennomført en tidligere varslet transaksjon. Det innebærer at Pandion Energy selger ti prosent av sin lisensandel i PL 636, inklusive olje- og gassfeltet Duva, samt PL 636B.

Duva er et olje- og gassfelt i den nordlige delen av Nordsjøen. Det ble oppdaget høsten 2016. I juni i år kom godjennelsen for utbygging og drift. Feltet forventes å være i produksjon enten sent i neste år eller tidlig 2021.

Pandion Energy har også solgt en andel på ti prosent i de omtalte lisensene til PGNiG Upstream Norway AS. Denne transaksjonen forventes å gjennomføres tidlig i 2020.