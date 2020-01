Erna Solberg om nye klimaløfter fra oljebransjen: – En god start på 2020

– Dette var en god start på 2020 og gode nyheter for klima, men også norske jobber og teknologiutvikling. Equinor og norsk industri viser med dette at de ligger fremst i verden på omstilling, sier Solberg.

Hun viser til at regjeringen allerede har igangsatt en studie som skal utrede mulighetene for elektrifisering.

Equinors plan om null klimautslipp innen 2050 er nødvendig og kan gjøre norske petroleumsprodukter mer konkurransedyktige, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Utvikling av havvind og et kraftnett i Nordsjøen kan legge grunnlaget for at vi i Norge kan selge energi til Europa også i det lange løp, sier Støre.

De som i dag jobber i olje og gass, kan derved være med på å videreutvikle Norge som en energinasjon, tror Støre.

Beslutningen kan gjøre norske petroleumsprodukter mer konkurransedyktige i et marked som vil legge stadig større vekt på klimaavtrykk, mener han.

VIDEO: Se klipp fra Equinors pressekonferanse her:

(©NTB)