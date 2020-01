Equinor planlegger å investere i Bill Gates-selskap

Financial Times rapporterte at Equinor planlegger å investere i Kobold Metals. Det er et selskap støttet av Bill Gates. Formålet til Equinor er å få kompetanse i bruk av kunstig intelligens og maskinlæring for å søke etter olje og gass.

Selskapet bekreftet dette noen timer etterpå overfor E24.



Equinor skal investere titalls millioner dollar i Kobold Metals, og skaffe seg en eierandel på rundt ti prosent, meldte Financial Times. Talsperson Eskil Eriksen vil ikke kommentere størrelsen på beløpet.

Kobold Metals har hovedsete i Berkeley i amerikanske California. Også Jeff Bezos, Richard Branson, Ray Dalio, Jack Ma og Michael Bloomberg er blant kjente investorer i selskapet.