Oljeprisen går nedover

Brentoljen steg til over 70 dollar fatet etter at USA hadde tatt livet av den iranske generalen Qasem Soleimani natt til fredag. Det er den høyeste prisen for brentolje siden april.

Soleimani ble regnet som en nasjonalhelt av mange iranere, inkludert kritikere av prestestyret. USA anklager ham for å stå bak drap på amerikanske soldater i Irak og hevder han planla nye angrep like før han ble likvidert.

Prisen ned

Tirsdag ettermiddag snur brentoljen litt ned, 0,38 prosent til 68,32 dollar fatet, mens WTI-oljen står i 62,59 dollar fatet, ned 0,18 prosent.

Ifølge Reuters skyldes fallet i oljeprisen at analytikere ikke tror Iran, som har lovet hevn mot USA, vil ramme amerikanske energimål i Midtøsten. Eurasia Group, et selskap som vurderer politisk risiko, tror det er mer sannsynlig at Iran vil angripe amerikanske, militære mål.

«Det betyr ikke å si at det ikke vil kunne forekomme svekkelser på kommersiell skipsfart eller regional energiinfrastruktur på lavt nivå, men dette vil ikke være alvorlig», vurderer Eurasia Group.

Nedgraderte DNO

Julius Baer-analytiker Carsten Menke mener det vil være lite strategisk for Iran å prøve angrep på energimål, da det kan irritere allierte som Kina og India. Uansett har USAs maritime administrasjon advart mot trusler fra Iran på amerikanske fartøyer i Midtøsten.

Store deler av verdens råolje fraktes med skip gjennom hav i Midtøsten. Mandag nedgraderte meglerhuset ABG Sundal Collier anbefalingen på DNO-aksjen grunnet uroen i området.

Analytiker Karl Fredrik Schjøtt-Pedersen kuttet kursmålet fra 16 til 11 kroner. DNO driver felter i både Midtøsten og Nord-Afrika. DNO falt 12,1 prosent mandag, mens tirsdag ettermiddag er aksjen ned 0,17 prosent til 9,98 kroner.

13 mulige scenarier

Iran har vurdert 13 mulige scenarier for hevn etter USAs likvidering av general Qasem Soleimani, ifølge nyhetsbyråene Fars og Tasnim. De viser til sekretæren i Irans øverste nasjonale sikkerhetsråd, Ali Shamkhani.

– Amerikanerne bør vite at det hittil er diskutert 13 hevnscenarioer i rådet. Selv dersom det blir enighet om å gjennomføre det svakeste scenarioet, vil det være et historisk mareritt for amerikanerne, sier Shamkhani og legger til:

– Dersom amerikanske styrker ikke forlater regionen vår frivillig, kommer vi til å sørge for at de blir båret ut horisontalt.

Det har ikke kommet frem hva de 13 mulige hevnscenariene går ut på. Over 30 mennesker har omkommet og nærmere 200 er skadd i trengselen under general Qasem Soleimanis begravelse i Kerman tirsdag, melder iransk TV.