Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,98 prosent til 69,17 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,83 prosent til 63,15 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 68,28 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oljeprisene steg markant etter at den iranske revolusjonsgarden natt til onsdag sendte et titalls raketter mot basen Ain al-Assad i Irak, hvor blant annet amerikanske og norske styrker holder til. I løpet av natten har prisen imidlertid stabilisert seg.

Iransk TV kaller det hevn for at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep fredag, melder NTB.

Statlige medier i Iran melder at 80 «amerikanske terrorister» ble drept rakettangrepene, mens Trump derimot hevder at alt står bra til.

Direktør Victor Shum i IHS Markit sier ifølge TDN Direkt at det ikke er noen rapporter om forstyrrelser i oljetilbudet og at angrepene er rettet mot militære installasjoner i Irak.

– Så ingen umiddelbar påvirkning på oljetilbudet, men risikoene har selvsagt økt, og oljemarkedet er i «vent og se»-modus for å se om dette eskalerer videre og om det er noen utilsiktet skade som påvirker oljetilbudet, sier han ifølge nyhetsbyrået.

Oljeminister Suhail Mazrouei i De forente arabiske emirater sier at oljemarkedet er«vel forsynt» med olje, og en beslutning om å utvinne ytterligere råolje vil være en beslutning tatt i Opec.

Markedsstrateg Stephen Innes i AxiTrader skriver i et notat at høyere oljepriser representerer betydelige risikoer for Asia, siden regionen er avhengig av oljeimporten fra Midtøsten, melder TDN Direkt.

– Oljeimportører med kroniske handelsunderskudd som India, Indonesia og Filippinene vil være spesielt sårbare for oljeprissjokk, skriver han.