Oljedirektoratet: Mot ny produksjonsrekord på norsk sokkel

Oljedirektoratet (OD) anslår at samlet produksjon av olje og gass i 2024 vil ligge nær rekordåret 2004, melder de i sin rapport «Sokkelåret 2019».

Årsaken er blant annet Johan Sverdrup, samt at Johan Castberg-feltet i Barentshavet etter planen vil bli satt i drift i 2022. I tillegg kommer prosjekter som må vedtas på felt, funn som må bygges ut, samt ressurser som ennå ikke er funnet.

– For å komme i mål med dette, må selskapene vedta og sette i gang tiltak for å øke utvinningen fra felt i drift. I tillegg må det fattes vedtak om utbygging av nye felt. Det må også letes og gjøres nye funn som kan bygges ut, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg i en kommentar.

De påpeker at mens olje stod for det meste av produksjonen i 2004, kommer gass til å utgjøre om lag halvparten i 2024.

2019

Den samlede produksjonen gikk ifølge rapporten litt ned i 2019, sammenlignet med året før. Det skyldes at gassproduksjonen ble noe lavere enn forventet.

OD påpeker at selskapene valgte å holde igjen på grunn av markedssituasjonen, men det forventes at dette kommer til å snu igjen i 2020.

«Oppstart av nye felt, og spesielt Johan Sverdrup, vil mer enn veie opp for den naturlige nedgangen i oljeproduksjon fra mange av de andre feltene», heter det i rapporten

I løpet av 2019 ble det påbegynt 57 letebrønner. Det er fire flere enn i 2018, og mange av dem ble boret i områder som er lite utforsket.

I Nordsjøen ble det boret hele 37 letebrønner, mens det ble boret 15 i Norskehavet og 5 i Barentshavet.

– Det er betryggende at industrien fortsatt har stor tro på norsk sokkel, i 2020 forventer vi rundt 50 letebrønner, sier Sølvberg, som forklarer den høye leteaktiviteten med at selskapene blant annet har attraktive arealer å lete i, og påpeker også at selskapene har kuttet kostnader og fått bedre inntjening.

I 2019 ble det tildelt 83 utvinningstillatelser i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO 2018), noe som er ny rekord.

Investeringer

I 2019 er investeringene, utenom leting, av OD anslått til rundt 150 milliarder kroner, som er 17 prosent høyere enn i 2018. Samme nivå spås i 2020, før det forventes å falle noe.

«Det høye investeringsnivået skyldes blant annet at flere nye felt er under utbygging, og at det gjennomføres videreutviklingsprosjekter», skriver OD, som legger til grunn en moderat vekst i kostnadsnivået framover.

– For verdiskapingen fra sokkelen generelt, og når det gjelder lønnsomhet knyttet til nye prosjekter spesielt, er det avgjørende at selskapene klarer å unngå ny markert kostnadsspiral, sier oljedirektøren.

Samlet var investeringer og kostnader knyttet til aktiviteten på norsk sokkel ifølge rapporten på rundt 250 milliarder kroner i 2019.

«Det høye aktivitetsnivået på sokkelen i 2019 ser ut til å fortsette i 2020, for deretter å falle noe fram mot 2024. Med økende produksjon gir dette grunnlag for store inntekter fra olje- og gassnæringen i årene som kommer», heter det i rapporten.