Venter fortsatt god leteaktivitet i Norge

Torsdag la Oljedirektoratet frem sin årlige sokkelrapport, og den viser at det ble boret 57 letebrønner i Norge i 2019. Det er fire flere enn året før.

Av dette ble det boret 37 brønner i Nordsjøen, 15 i Norskehavet og fem i Barentshavet.

– Det er betryggende at industrien fortsatt har stor tro på norsk sokkel. I 2020 forventer vi rundt 50 letebrønner, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg i en kommentar.

Mye gjenstår

Hun forklarer den høye leteaktiviteten med at selskapene blant annet har attraktive arealer å lete i, og at de har kuttet kostnader og fått bedre inntjening.

Ifølge Oljedirektoratets analyser er rundt 48 prosent av ressursene på sokkelen produsert, noe som betyr at det gjenstår å finne og produsere over halvparten.

– Selskapene finner jevnt over mye. De siste to årene har det vært en markert økning i påviste volum sammenlignet med de tre årene før der igjen. Dette viser at det er en sammenheng mellom antall letebrønner som bores og funn, sier oljedirektøren, som mener at det er mange områder som bør utforskes mer.