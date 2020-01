FN-eksperter: Houthiene sto ikke bak angrep mot oljeanlegg

– Til tross for at de hevder det motsatte, Houthi-styrkene sto ikke bak angrepene mot Abqaiq og Khurais 14. september, slår FNs uavhengige ekspertgruppe fast i en rapport til Sikkerhetsrådet.

Reuters har fått tilgang til rapporten, som også er omtalt av Al Jazeera. Den vil bli offentliggjort senere.

Angrepet mot de to oljeinstallasjonene satte deler av Saudi-Arabias oljeproduksjon midlertidig ut av spill og fikk oljeprisen til å gjøre et hopp.

Ikke lang nok rekkevidde

FN-ekspertene tror ikke dronene og missilene som ble benyttet, «hadde lang nok rekkevidde til å kunne være sendt fra områder i Jemen under houthienes kontroll» og viser også til at de to oljeanleggene ble truffet fra nord og nordvest, ikke fra sør.

Ekspertene, som er satt til å overvåke FNs sanksjoner mot Jemen, tror heller ikke «de sofistikerte våpnene ble utviklet og produsert i Jemen», men spekulerer i henhold til sitt mandat ikke i hvor dronene og missilene kom fra eller hvem som sto bak.

Anklager Iran

USA og Saudi-Arabia anklager Iran for å ha stått bak angrepet mot de saudiarabiske oljeanleggene, noe ledelsen i Teheran har nektet for.

FNs generalsekretær António Guterres har i en tidligere rapport til Sikkerhetsrådet konkludert med at det «ikke lar seg gjøre å verifisere» at dronene og missilene som ble benyttet, var «av iransk opprinnelse».

FN-ekspertene konkluderer på sin side med at Houthi-opprørerne fortsatt mottar automatvåpen, granatkastere, panservernmissiler og mer sofistikerte kryssermissiler, men fastslår ikke hvor disse kommer fra.

– Noen av disse våpnene har tekniske karakteristikker lik våpen som er produsert i Iran, skriver de i sin rapport.

Iran vedgår at landet støtter Houthi-opprørerne diplomatisk og politisk, men nekter for å forsyne dem med våpen.

Massiv bombing

Saudi-Arabia gikk i spissen for en regional koalisjon til krig mot Houthi-bevegelsen i mars 2015, noen måneder etter at opprørerne hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana.

Ifølge Yemen Data Project er det gjennomført over 20.000 flyangrep siden, og Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 100.000 mennesker er drept i krigen.

Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt, millioner lever på randen av sult og FN beskriver Jemen som verdens verste humanitære krise.

