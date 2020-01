Pareto Securities spår en snittpris for brentoljen på 67 dollar pr. fat i første kvartal

Konflikten mellom Iran og USA har dominert overskriftene siden nyttår, og samtidig har oljeprisen vært utsatt for store svingninger.

Oljeprisen toppet på 71,75 dollar pr. fat på onsdag grunnet Irans luftangrep mot militære områder vest i Irak, og i etterkant av dette kom det en rekke av negative nyheter for oljeprisen.

– Til tross for en spennende utvikling i oljemarkedet i år så er sannsynligheten høyere for at vi oppjusterer estimatene enn at de senkes, sier oljeanalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities.

I estimatene for første kvartal spår meglerhuset en snittpris på 67 dollar pr. fat, som økes til 70 dollar i andre kvartal.

Oljeprisestimater for 2020 1.kvartal: 67 dollar pr. fat

2.kvartal: 70 dollar pr. fat

3.kvartal: 65 dollar pr. fat

4.kvartal: 62 dollar pr. fat Kilde: Pareto Securities

Hva skjedde med oljeprisen?

Onsdag 8.januar steg oljeprisen kraftig, og ble handlet til 72 dollar fatet, mot priser rundt 68 dollar kvelden i forveien. For i tillegg til at Iran utførte rakettangrep på amerikanske baser i vest-Irak bidro positive oljelagertall fra API til å kjøre oljeprisen opp mot 72 dollar.

– Senere samme morgen annonserte de forente arabiske emirater at OPEC stod klare til å produsere mer olje, om nødvendig, for å kunne demme opp for tilbudssiden, sier Wiggen.

– Dette, sammen med nyhetene om at Iran ikke traff noen kritiske mål gjorde at oljeprisen startet fallet. Og senere samme dag slapp IEA svake lagertall, som da motvirket de positive amerikanske lagertallene, sier hun, som ikke føler seg trygg på om Iran-uroen er over.





Til sist holdt president Donald Trump holdt en pressekonferanse onsdag ettermiddag, hvor tonen var langt mindre aggressiv enn tidligere. Trump antydet fred, og ønsket i tillegg at NATO tok et større ansvar i konflikten.

Dette resulterte i et kraftig fall i prisen, som gikk fra nær 72 dollar til 65 dollar på kun èn dag.

Nedsidebeskyttelse

Wiggen registrerer at interessen for olje har økt, hvor det for øyeblikket skal være flere som er «long» enn «short» i råvaren.

– USA og Kina har også begge annonsert at de vil underskrive en fase 1-avtale til uken. Og skulle forhandlingene gå videre vil det trolig øke etterspørselsbehovet for olje, som igjen vil være positivt for oljeprisen, sier Wiggen, som legger til:

– Vekstprognosene for amerikansk oljetilbud er også nedjustert, sier hun.

Det finnes elementer som kan føre til et fall i oljeprisen, men Wiggen nevner i den forbindelse en «nedsidebeskyttelse».

– Saudi Arabia forsvarer oljeprisen på 60 dollar pr. fat, støttet av børsnoteringen i desember av Aramco, sier hun.

To begivenheter neste uke

Ifølge Wiggen er det spesielt to ting som vil ha innvirkning på oljemarkedet den kommende uken.

– Allerede den 15 januar ventes det USA og Kina signerer den første delen av en handelsavtale, sier hun, og forklarer at fjerning av tollmurene bør resultere i en høyere etterspørsel etter olje.

– Og samme dag legger OPEC frem sine produksjonstall.

Hun poengterer at februar-tallene fra OPEC som kommer om en drøy måned vil være viktigst, siden tallene som blir presentert der vil inneholde hvordan medlemmene opprettholder sine forpliktelser om produksjon før OPEC-møtet i mars.

– Det er mest spenning rundt produksjonen i Irak og Nigeria, sier Wiggen.

Råolje øker mest

Men etterspørsel etter råolje øker samtidig med 1,6 millioner fat pr. dag år-over-år, som ifølge Wiggen er betydelig.

– Det skyldes IMO 2020, som vil øke raffineringutnyttelsen, sier hun.

– Som igjen forsterker det positive synet på en stigende oljepris i første halvår, legger hun til.

Den totale etterspørselen etter olje er i år ventet å stige med 1 million fat pr. dag år-over-år, som er på linje med meglerhusets estimater.

– Det betyr høyere etterspørsel etter olje produsert på norsk sokkel.