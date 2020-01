Oljeprisen faller videre

Oljeprisen steg kraftig da USA drepte Irans øverste militære leder Qasem Soleimani i et droneangrep i Iraks hovedstad Bagdad sist uke. Iran svarte på droneangrepet med et missilangrep på militære baser i Irak, der amerikanske styrker oppholdt seg. Angrepet gjorde ingen store skader, men frykt for at oljetilbudet skulle bli påvirket av en eskalering av situasjonen sendte oljeprisen rett opp.

USAs president Donalds Trump har i etterkant roet ned konflikten og oljeprisen har falt tilbake.

Onsdag kom tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy som viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 1,2 millioner fat i forrige uke. Det var ifølge Reuters ventet en nedgang på 3,6 millioner fat.

«Vi er på vei inn i en periode med slakk etterspørsel etter drivstoff foran sommerens kjøresesong. Stigende varelager får folk til å komme på at dette fortsatt er et noe overforsynt oljemarked», sa John Kilduff, partner i Again Capital LLC i New York ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes fredag kveld for 65,31 dollar per fat, ned 0,09 prosent for dagen.Et fat WTI-olje omsettes for 59,33 dollar, ned 0,39 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,17 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.