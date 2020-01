Oljeanalytiker mener volatiliteten i oljemarkedet er overdrevet

Da oljeanalytiker Helge André Martinsen fra DNB gjestet Økonominyhetene på FaTV fredag, var han tydelig på at samtidig som oljemarkedet det siste året har vært volatilt, er svingningene i markedet relativt små.

– Vi hadde angrep på Abqaiq i Saudi-Arabia i september, sier Martinsen.

Han føyer til at dette er hjertet for verdens oljeproduksjon.

– Et angrep her var noe verden lenge hadde fryktet, men til tross for dette ble ikke konsekvensene en skyhøy oljepris, sier Martinsen, og fortsetter;

– Oljeprisen gikk opp ti dollar på maks, så skled den raskt tilbake, sier han.

Akkurat det samme skjedde når USA og Iran angrep hverandre forrige uke.

– Oljeprisen var kanskje opp fem dollar.

Når slike hendelser har skjedd tidligere har svingningene, ifølge Martinsen vært mye større, og dette lover bra for oljeprisen fremover.

– Markedet er godt forsynt, og folk er trygge på tilbudssiden.

Se hele intervjuet med Martinsen her: