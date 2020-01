Berenberg oppjusterer sitt oljeprisestimat

Berenberg oppjusterer oljeprisestimatet for 2020 fra 60 til 65 dollar pr. fat, skriver meglerhuset i analyse ifølge TDN Direkt.

Samtidig opprettholdes det langsiktige brent-estimatet på 65 dollar fatet.

Berenberg trekker ifølge nyhetsbyrået frem at de fortsatt forventer et overskudd i markedet i 2020, men at overskuddet vil være betydelig lavere enn tidligere.

Ekspansjon

Berenberg trekker frem at de tror det vil være rom for en Opec-ekspansjon for første gang på flere år, siden amerikansk vekst i væskeproduksjon vil være under den globale etterspørselsveksten fra 2021.

Samtidig tror de at manglende investeringer fra land utenfor Opec og USA vil begynne å ha en påvirkning.

Meglerhuset påpeker imidlertid at dette til en viss grad er avhengig av oljeprisen.

«Skarpt høyere oljepriser kan drive volumer høyere enn ventet fra USA spesielt, men vi ser 2020 som begynnelsen på en mer konstruktiv periode for oljemarkedet», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Risiko

Som risikofaktorer for sitt syn trekker Berenberg ifølge TDN Direkt frem svakere etterspørselsvekst enn ventet på grunn av en økonomisk nedbremsing, aktivitetsnivå og produksjonsvekst som re-akselererer i USA, samt noe sammenbrudd av Opec-disiplinen.

En eventuell retur av betydningsfulle iranske volumer i markedet, og økte geopolitiske spenninger i Midtøsten, trekkes ifølge nyhetsbyrået også frem.

Berenberg opprettholder sin hold-anbefaling på Equinor med et kursmål på 200 kroner. Shell oppgraderes til kjøp fra hold, mens BP og Repsol nedgraderes til hold fra kjøp.

Brent-oljen er tirsdag formiddag opp 0,22 prosent til 64,34 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,07 prosent til 58,12 dollar fatet.