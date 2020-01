POSITIV TIL OLJE: Olje- og energiminister Sylvi Listhaug hevder Norge står for 1 promille av verdens CO2-utslipp, og mener det ikke vil hjelpe å stenge ned oljeproduksjonen i Norge. – Snarere tvert imot, det vil øke utslippene. For vi har et lavere utslipp pr. produserte oljefat på norsk sokkel, sier Listhaug. Foto: Olav Gram Degnes