Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,23 prosent til 64,34 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,24 prosent til 58,12 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 64,56 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Reuters forklarer ifølge TDN Direkt nedgangen i oljeprisen med at det er bekymring for at fase 1-avtalen mellom USA og Kina ikke vil øke oljeetterspørselen, ettersom USA har til hensikt å fastholde tollsatsene på kinesiske varer inntil videre.

Det var tirsdag kveld det ble kjent at den første delen av handelsavtalen ikke inneholder noen punkt for kutt av tollsatsene som ble innført på kinesiske varer.

I en felles uttalelse tirsdag kveld opplyser det amerikanske finansdepartementet og handelsdepartementet ifølge NTB at det ikke er enighet om å redusere tollsatsene i fremtiden.

– Rykter om det motsatte er kategorisk feil, heter det i uttalelsene, ifølge nyhetsbyrået.

«Finansmarkedene er skuffet over at Trump-administrasjonen signaliserte at tollsatsene vil fastholdes til etter USAs presidentvalg i 2020, avhengig av om Kina gjennomfører sine forpliktelser knyttet til fase 1-avtalen», skriver analytiker Edward Moya i Oanda, ifølge TDN Direkt.