EIA venter høyere oljepriser i 2021

EIA publiserte tirsdag kveld ny utgave av Short-Term Energy Outlook hvor de kommer med estimater for fremtiden.

Lavere vekst i 2021

EIA melder at det ble produsert 12,25 millioner fat råolje pr. dag i 2019, mens de venter at det skal øke til 13,30 millioner fat dagen i 2020, opp fra 13,18 millioner fat i forrige rapport.

De tror ikke på like høy vekst fra 2020 til 2021 som fra 2019 til 2020. Anslaget for 2021 er en produksjon på 13,71 millioner fat daglig i USA.



Det amerikanske energidepartementet estimerer at det meste av økningen i produksjon vil komme fra Permian-regionen som ligger i Texas og New Mexico.

Oljeprisen opp

Det amerikanske energidepartementet jekker opp estimatene for oljeprisen. De tror at prisen for brentolje skal ligge i snitt på 64,83 dollar fatet i 2020, solid opp fra 60,50 dollar i sist rapport. Mens det i 2021 anslås at et fat brentolje i snitt vil koste 67,53 dolla pr. fat.

EIA spår at WTI-oljen vil ligge på 59,25 dollar pr. fat i snitt i 2020, og 62,03 dollar i 2021.

Var over 68 dollar

Onsdag morgen står et fat brentolje i 64,30 dollar, ned 0,19 prosent. På det høyeste var brentoljen i 68,60 dollar fatet for litt over en uke siden, etter uroen mellom USA og Iran i Midtøsten, som presset oljeprisen opp.

WTI-oljen er ned 0,12 prosent til 58,05 dollar.