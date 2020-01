Solid oppgang i oljeprisen etter handelsavtale

Brentoljen stiger til 64,70 dollar fatet, opp 1,16 prosent. WTI-oljen er opp 0,93 prosent til 58,38 dollar.

Ved 16-tiden onsdag sto et fat brentolje i 63,64 dollar, mens WTI-oljen var nede i 57,60 dollar.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 64,22 dollar ved børsens stengetid i Oslo onsdag.

Handelsavtale

Oppgangen torsdag skjer i kjølvannet av handelsavtalen mellom Kina og USA, i tillegg til en rekke nye oljerapporter.

Samt at uroen mellom Iran og USA, som har presset opp oljeprisen på nyåret, fortsatt ikke har avtatt fullstendig, selv om situasjonen virket mer kritisk sist uke. Det fikk brentoljen opp i 70,73 dollar fatet på det høyeste.

I fase en-avtalen mellom Kina og USA er det enighet om at Kina skal handle varer fra USA for en verdi av 200 milliarder dollar i løpet av de to neste årene. Forpliktelsene innebærer at Kina skal kjøpe energi fra USA for 54 milliarder dollar.

Månedsrapporter

Det internasjonale energibyrået (IEA) kom torsdag med månedsrapporten. IEA anslår en oljeetterspørsel globalt på 101,5 millioner fat pr. dag dette året, som er likt fra desember-rapporten.

IEA tror etterspørselen vil øke med 1 millioner fat hver dag i 2019 sammenlignet med 2018, samt en økning på 1,2 millioner fat om dagen i 2020.

Opec-organisasjonen trodde onsdag på en etterspørsel verden over etter olje på 100,98 milioner fat daglig, opp 100.000 fat pr. dag siden månedsrapporten i desember.

Tror på høyere oljepris

Det amerikanske energidepartementet jekket onsdag opp estimatene for oljeprisen. De tror at prisen for brentolje skal ligge i snitt på 64,83 dollar fatet i 2020, solid opp fra 60,50 dollar i sist rapport. Mens det i 2021 anslås at et fat brentolje i snitt vil koste 67,53 dollar pr. fat.



Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene falt med 2,5 millioner fat i forrige uke, mot ventet vekst på 0,4 millioner fat.