Oljeprisen stiger etter signering av handelsavtale

Onsdag ble fase én-avtalen i handelsavtalen signert. Som et ledd i den innledende avtalen vil angivelig USA redusere tollen fra 15 til 7,5 prosent på kinesiske varer til en verdi av 110 milliarder dollar.

I tillegg har Trump droppet planer om ytterligere tollbarrierer. Per i dag er det amerikansk toll på kinesiske varer til en samlet verdi av rundt 360 milliarder dollar.

Hjelper mot politisk sjokk

I en betryggende merknad til markedet sa International Energy Agency (IEA) ifølge Reuters, at økende oljeproduksjon fra ikke-OPEC-land sammen med store globale oljelagre vil hjelpe markedet mot politiske sjokk som USA-Iran konfrontasjonen.

IEA sa også at produksjonen forventes å overgå etterspørsel etter olje fra OPEC-landene, selv om medlemmene etterkommer avtalen med Russland og de andre OPEC-allierte med å redusere produksjonen.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 64,67 dollar per fat, opp 1,05 prosent for dagen.Et fat WTI-olje omsettes for 58,56 dollar, opp 1,3 prosent for dagen.

Overraskene oljelagertall

Tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste onsdag at de amerikanske råoljelagrene falt med 2,5 millioner fat i forrige uke, mot ventet vekst på 0,4 millioner fat.

Videre har det blitt kjent at bensinlagrene økte med 6,7 millioner fat mens destillatlagrene økte med 8,2 millioner fat. Det var ventet en økning på henholdsvis 3,4 og to millioner fat.