Knut Thorvaldsen blir midlertidig leder for Norsk olje og gass

Ved nyttår ble det kjent at Schjøtt-Pedersen skulle gå av som leder for bransjeorganisasjonen. Planen var at han skulle bli sittende til en ny direktør er på plass, men nå er det klart at han slutter alt ved utgangen av måneden, melder E24.

– Det vi har funnet ut av, er at det kommer til å gå lang tid før det kommer på plass en permanent erstatter. Derfor konstitueres viseadministrerende direktør Knut Thorvaldsen den 27. januar. Samtidig skal jeg over i nytt arbeid, sier Schjøtt-Pedersen.

Den tidligere Arbeiderparti-statsråden vil imidlertid ikke si hva han skal gjøre videre.

Ifølge E24 skal det være misnøye med organisasjonsledelsen blant noen av medlemmene som mener den burde være mer opptatt av miljø og klima.

– Min oppgave har vært å representere helheten og jeg har stått for organisasjonens syn, var Schjøtt-Pedersens svar til nettavisen.

