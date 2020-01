Seljebotn ny letedirektør i Lundin Norway

Per Øyvind Seljebotn tar over som letedirektør i Lundin Norway, den norske avdelingen til Lundin Petroleum. Han vil i tillegg ha direktøransvaret for avdeling for reservoarutvikling videre.

– Det er to grunner til at dette er en av industriens mest spennende jobber. For det første får jeg lede en av verdens mest kompetente leteavdelinger. I tillegg er Lundin et av de mest ambisiøse leteselskapet i Norge hva gjelder teknologi og leteprogram, sier den utdannede sivilingeniøren innen geofysikk i pressemeldingen.

Seljebotn erstatter Halvor Jahre, som har hatt stillingen i fem år.

– Nå var tiden inne for å gi stafettpinnen videre. Jeg har fått være med på det mest spennende av leting på norsk sokkel gjennom mine ti år i Lundin, og de siste fem som letesjef. Nå skal jeg ta en tenkepause for finne ut hva jeg vil bruke de neste ti årene av arbeidslivet til, sier Jahre.