DNB Markets-analytiker er bekymret for oljeetterspørselen

Joint Oil Data Initiative (JODI) slapp i går sine november-tall. Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets er en bekymret mann etter å gått gjennom tallene.

«Tallene for etterspørselen var overraskende svake», skriver han i en oppdatering.

De første tallene fra EU/Tyskland har en tendens til å være svake, og oktober-etterspørselen ble revidert opp 0,34 millioner fat per dag.

Europa i rødt

Men november-etterspørselen var ned 0,56 millioner fat per dag på årsbasis.

«Selv om vi antar samme justering for november som i oktober, ender vi således opp med 0,22 millioner fat per dag lavere etterspørsel i EU-15 på årsbasis.

Dette er EU-15 Medlemslandene i EU før utvidelsen med ti land 1. mai 2004.

Omfatter følgende 15 land: Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Sverige og Storbritannia. Kilde: OECD

Ifølge Martinsen ligger IEA (Det internasjonale energibyrået) inne med at europeisk etterspørsel skulle stige 0,053 millioner fat per dag på årsbasis i november.

Midtøsten i rødt

Samtidig falt november-etterspørselen fra OECD Asia 0,356 millioner fat per dag.

«På årsbasis er dette den nest svakeste utviklingen på årevis. Selv Midtøsten, som har begynt å vise kraftig vekst, stupte tilbake til minustall», fortsetter DNB-analytikeren.

November-etterspørselen i Midtøsten falt 0,28 millioner fat per dag på årsbasis.

«På aggregert nivå er disse etterspørselstallene så svake at det er en rimelig sjanse for en vekst i oljeetterspørselen betydelig under 1,0 millioner fat per dag i november. Dette vil være en betydelig overraskelse, og veldig «bearish» sammenlignet med konsensus-forventninger», fortsetter Martinsen.

Må kutte estimat?

DNBs måler for oljeetterspørselsvekst peker nå mot at IEAs november-estimat kan bli jekket betydelig ned fra nåværende 1,94 millioner fat per dag vekst på årsbasis.

Brent-oljen faller én prosent til 64,53 dollar fatet tirsdag formiddag, mens WTI-oljen trekker ned 1,3 prosent til 57,81 dollar fatet.