Hviterussland kjøper norsk olje etter at Russland stengte kranene

Hviterusslands statlige oljeselskap Belneftekhim sa tirsdag at deres datterselskap har kjøpt 80.000 tonn råolje fra Norge. Oljen er ventet å bli levert til landets raffinerier med tog via Litauen i løpet av de nærmeste dagene.

Kjøpet av norsk olje skjer etter at Russland i begynnelsen av januar stanset oljeleveransene til Hviterussland, etter at forhandlinger om en tettere økonomisk integrering mellom de to landene ikke lyktes. Senere har Russland startet opp igjen med oljeforsyningene, men i begrenset mengde.

Det er dyrere for Hviterussland å importere olje fra andre land, fordi de har fått gunstige betingelser på russisk olje. Eksperter mener likevel at kjøpet av olje fra andre land kan sees på som et signal fra landets president Aleksandr Lukasjenko om at Hviterussland ønsker å stadfeste sin uavhengighet.