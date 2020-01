Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,39 prosent til 64,34 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,46 prosent til 58,11 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 64,83 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Frykten for at det nye lungeviruset i Kina skal spre seg, samt forventinger om tilbudsoverskudd, demper ifølge TDN Direkt prisene.

– Utviklingen rundt coronaviruset vil sannsynligvis drive oljens retning på kort sikt, spesielt med risikoen for at smitte øker i forkant av det kinesiske nyttåret, sier OCBC-analytikere, ifølge nyhetsbyrået.

IEA-sjef Fatih Birol uttalte tirsdag at han ventet at markedet ville ha et overskudd på én million fat olje pr. dag i første halvdel av 2020.

– Det er årsaken til at nylige hendelser - med drapet på den iranske generalen, uroen i Libya - ikke har gitt økte internasjonale oljepriser, sa han, ifølge TDN Direkt.

Det nasjonale oljeselskapet i Libya stanset produksjonen på to store oljefelt mandag etter lengre tids militære konflikter. Sjefanalytiker Helima Croft i RBC Capital Markets sier at markedsaktører tror hendelsen er noe forbigående.