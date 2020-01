Godkjenning av Equinors oljeboring utenfor Australia tas til retten

For å få prosjektet godkjent måtte Equinor først få godkjent sin miljøplan av det australske petroleumstilsynet NOPSEMA, noe tilsynet gjorde i desember.

The Wilderness Society mener at oljeselskapet har unnlatt å konsultere lokale myndigheter og urfolk i prosessen.

– Det er ingen tvil om at Equinor med fullt overlegg har latt være å følge «best practice» i bransjen, og vårt syn på saken er derfor at grunnleggende krav i loven ikke er oppfylt. Vi mener at NOPSEMA har gjort en juridisk feil ved å godkjenne Equinors planer, sier leder Peter Owen i The Wilderness Society i en pressemelding.

Tilbakeviser anklagene

Equinor tilbakeviser miljøorganisasjonens anklager og mener alle som ønsket det, har hatt mulighet til å gi innspill og kommentarer på offentlig høring.

– Equinor har hatt flere hundre møter med ulike grupper og organisasjoner i Australia, inkludert Wilderness Society, lokale myndigheter og urfolksgrupper. Vi fortsetter dialogen med dem også i tiden fremover, sier pressetalsmann Erik Haaland for Equinors internasjonale virksomhet til NTB.

– NOPSEMA har akseptert vår miljøplan, inkludert de vurderingene som har blitt gjort rundt hvem som er antatt direkte påvirket av en mulig uønsket hendelse og dermed inkludert i den formelle høringsprosessen, sier Haaland videre.

Krass kritikk av prosjektet

Planene om leteboring i Australbukta har blitt hyppig kritisert av miljøvernere i både Norge og Australia. Både SV og MDG har nylig gått hardt ut mot oljeplanene og tatt til orde for en skrinleggelse av prosjektet. Greenpeace Norge har også bedt Equinor om å droppe oljeboringen.

Godkjenningen av miljøplanen er den andre av fire godkjenninger som kreves før Equinor kan begynne leteboringen. Equinor har tidligere uttalt at de håper å kunne starte boringen rundt årsskiftet 2020/2021.

