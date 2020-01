Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 1,65 prosent til 62,17 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,92 prosent til 55,65 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 62,52 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Bekymringer rundt Coronaviruset i Kina legger ifølge TDN Direkt nå et nedsidepress på oljeprisene. Hittil er 571 mennesker smittet av lungeviruset, og 17 mennesker er døde.

Klokken to natt til torsdag ble ifølge NTB all tog- og flytrafikk til og fra den kinesiske byen Wuhan innstilt, og det samme gjelder all kollektivtrafikk i byen. I tillegg ble langdistansebusser og ferjer fra ut av byen innstilt

ING Research skriver ifølge nyhetsbyrået at viruset virker å være en voksende bekymring for markedet, og at restriksjoner på reiser sannsynligvis vil tynge drivstoffetterspørselen.

«Vi estimerer et prissjokk på opptil 5 dollar pr. fat hvis krisen utvikler seg til en SARS-lignende epidemi basert på historiske oljeprisbevegelser», skriver JPM Commodities Research i et notat, ifølge TDN Direkt.

JPM Commodities Research opprettholder brent-estimatene på 67 dollar pr. fat i første kvartal og 64,50 dollar pr. fat for hele 2020.

Råoljelagrene i USA steg med 1,6 millioner fat i forrige uke, ifølge en American Petroleum Institute-undersøkelse onsdag kveld. Forventninger om høyere råoljelagre legger ytterligere «bearish» press på prisene, melder TDN Direkt.