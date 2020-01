Oljeprisfall etter helsebekymringer

Oppgangen i oljeprisen kommer etter overraskende oljelagertall og frykt for coronaviruset.

Klokken to natt til torsdag ble all tog- og flytrafikk til og fra Wuhan innstilt, og det samme gjelder all kollektivtrafikk i byen. I tillegg ble langdistansebusser og ferjer fra ut av byen innstilt, meldte den statlige kringkasteren CCTV. Det skjedde etter frykt om at coronaviruset kan spres

I den kinesiske storbyen Wuhan med 11 millioner innbyggere ble det nye sars-lignende viruset først oppdaget. Så langt er 17 mennesker døde av viruset.

Tallet på smittede har steget til 571 personer, opplyser kinesiske myndigheter torsdag.

«Slike helseproblemer representerer betydelige hindringer for normal reise. Som et resultat har det tvunget oljemarkedet til å redusere en betydelig svekkelse i etterspørsel etter flybensin og diesel drivstoff som er ekstremt vanskelig å måle før spredningen av helseviruset er bestemt», sa Jim Ritterbusch, president i handelsrådgivningsfirmaet Ritterbusch and Associates ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 61,81 dollar per fat, ned 2,21 prosent for dagen.Et fat WTI-olje omsettes for 55,3 dollar, ned 2,54 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 61,37 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.

Overraskene oljelagertall

Statistikk fra det amerikanske energidepartementet (DOE) offentliggjort torsdag viser at de amerikanske råoljelagrene falt 0,4 millioner fat i forrige uke.

Det var ifølge Bloomberg ventet at oljelagrene ville stige 0,4 millioner fat.

Bensinlagrene steg 1,7 millioner fat, mens destillatlagrene falt 1,2 millioner fat. Det var ventet at bensin- og destillatlagrene skulle stige med henholdsvis 3,0 og 2,2 millioner fat.