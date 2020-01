Lundin Petroleum vil bli klimanøytrale innen 2030

Lundin Petroleum har lansert sin strategi for å oppnå klimanøytralitet innen 2030.

I forbindelse med dette foreslår styret i selskapet å bytte navn til Lundin Energy.

Det fremkommer av en melding fra Lundin Petroleum mandag.

Som del av strategien vil selskapet begrense den gjennomsnittlige karbondioksidintensiteten i porteføljen fra 2020 til under fire kg CO2 pr fat. Tre år senere, i 2023, ønsker selskapet å kutte ned intensiteten til under to kg CO2 pr fat for alle eierandeler, være seg som operatør eller ikke.

Vil elektrifisere oljefelt

Videre vil selskapet blant annet elektrifisere oljefeltene Edvard Grieg sammen med den andre fasen av Johan Sverdrup i 2022. Hensikten er å oppnå en karbondioksidintensitet for disse eiendelene på under én kg CO2 pr fat.