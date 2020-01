Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 2,19 prosent til 59,36 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,23 prosent til 52,98 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 61,13 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Bekymringer for lavere fremtidig oljeetterspørsel som følge av det nye coronaviruset fortsetter å tynge oljeprisen.

(Saken fortsetter under videoen)

– Oljen vil sannsynligvis ikke tiltrekke seg mange kjøpere før det har blitt gjort konkret progresjon for å kontrollere coronaviruset, sier analytiker i OANDA, Jeffrey Halley, ifølge TDN Direkt.

Mandag uttalte Saudi-Arabias energiminister prins Abdulaziz bin Salman Al-Saud, ifølge nyhetsbyrået, at han følger utviklingen i Kina og at han er trygg på at viruset vil bli begrenset.

Han sa også at han er trygg på at Saudi-Arabia, samt andre medlemmer av Opec og Opec+, har evnene til å respondere raskt og stødig dersom oljemarkedet trenger det.