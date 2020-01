DNB Markets: Corona-effekt på oljeprisen overdrevet

Spredningen av corona-viruset har satt en støkk i investorene, og oljeprisene faller kraftig.

Etter å ha falt over fire dollar fatet i forrige uke, er utforbakken for Brent-oljen nokså bratt mandag også. Så langt i dagens handel er frontkontrakten ned 3,5 prosent (2,11 dollar) til 58,54 dollar fatet.

Senioranalytiker for olje i DNB Markets, Helge André Martinsen, mener oljeprisene har falt overdrevent mye, iallfall i den lange enden av kurven.

– Fått for mye juling

«2.700 smittede og 80 døde antyder en dødelighetsrate på 3 prosent, sammenlignet med 10 prosent for SARS 2003. Det ser altså fortsatt ut som at corona-viruset har en betydelig lavere dødelighetsrate i forhold til SARS 2003», skriver han i en oppdatering mandag.

«Vi erkjenner at den kortsiktige effekten av Corona-viruset på oljeetterspørsel og oljepris er høyst usikker. Men vi tror den lengre enden av forward-kurve har fått for mye juling, ettersom det er usannsynlig at Corona-viruset vil ha en negativ effekt på oljeetterspørselen i lenger enn ni måneder. Forward-kurven for levering av Brent-olje 12 måneder frem i tid er ned mer enn 4 dollar fatet etter utbruddet av Corona-viruset», fortsetter Martinsen.

– Ytterligere press

Sjefstrateg for råvarer SEB, Bjarne Schieldrop, påpeker overfor TDN Direkt at markedet fortsatt spør seg om alvorlighetsgraden av utbruddet.

– Men enn så lenge er vi i akselerasjonsfasen, hvor antall smittede er mer enn antall smittede i går, og i morgen er det flere smittede enn i dag, sier han.

Schieldrop viser til at mange oljeinvestorer posisjonert seg for høyere global industriaktivitet og konsumvekst.

– Når vi gikk inn i dette nyåret med et høyt nivå av geopolitisk risiko, hadde vi en stor netto long spekulativ posisjon i markedet, og alle long-posisjonene har fått denne hendelsen imot seg, fortsetter han overfor nyhetsbyrået.

En tvungen nedstengning av posisjoner som følge av corona-utbruddet har ifølge sjefstrategen lagt ytterligere press på oljeprisene.

WTI-oljen er for øvrig også ned 3,5 prosent i mandagens handel, til 58,58 dollar fatet.