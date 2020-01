Ekspert: – Oljeprisen vil falle i flere måneder

Brentoljen er ned 2,67 prosent til 59,04 dollar pr. fat mandag ettermiddag. Det er laveste pris siden oktober. For en uke siden kostet et fat brentolje til sammenligning over 65 dollar. WTI-oljen er mandag ned 2,62 prosent til 52,82 dollar fatet.

Årsaken til fallet er bekymringer over lavere etterspørsel i tiden som kommer, som følge av coronaviruset som skaper frykt.

– Skaper bekymring

Kinesiske myndigheter opplyste mandag at 2.744 personer har blitt påvist lungeviruset, mens 80 personer har dødd som følge av viruset. Lungeviruset har også blitt konstatert i Frankrike, Canada, Australia og USA for eksempel.

John Carey tror oljeprisen vil bli påvirket i lang tid.

– Jeg tror det skaper bekymring, uten tvil. Jeg tror oljeprisene vil falle, og sannsynligvis holde seg lave, i noen måneder. Slik som skjedde etter SARS-viruset, sier den tidligere visedirektøren i Abu Dhabi National Oil Company, ifølge CNBC.

SARS-utbruddet

SARS-utbruddet varte fra november 2002 til juli 2003, og forårsaket rundt 800 dødsfall.

«Det bidro til resesjon i Hong Kong, hvor utbruddet var verst, men økonomien tok seg kraftig opp så snart utbruddet var under kontroll. Forskere har estimert at SARS-utbruddet hadde en kostnad globalt på rundt 40 milliarder dollar. Hvor stor påvirkning corona-virusutbruddet får på økonomisk aktivitet og på finansmarkedene vil avhenge av smitteomfang og varighet, og påvirkningen blir nok uansett størst lokalt i Kina hvor utbruddet har sin opprinnelse. Sektorer som reiseliv, detaljhandel og energi er ventet å kunne bli mest påvirket, mens helse- og farmasisel-skaper kan komme til å tjene på krisen», skrev Kari Due-Andresen, analytiker i Handelsbanken, mandag.

Opec vurderer kutt

Saudi-Arabias energiminister Abdulaziz bin Salman Al-Saud sier han følger utviklingen rundt viruset nøye, og la til at han er trygg på at viruset vil bli begrenset, ifølge TDN Direkt.

Videre sa Abdulaziz bin Salman Al-Saudat han er trygg på at Saudi-Arabia, samt de andre nasjonene i Opec+, har evnene til å respondere raskt og stødig dersom oljemarkedet har behov for det.

Financial Times melder at Opec og samarbeidslandene har hatt diskusjoner om å gjøre kutt dersom coronaviruset fortsetter å tynge oljeprisen. Et utfall som diskuteres er å forlenge den nåværende kuttavtalen til slutten av året, men også dypere kutt vurderes.



– De er klare til å gjøre alt som trengs. De følge markedet nøye, sier en seniorkilde i Opec til FT.