SEB-analytiker Bjarne Schieldrop frykter nye fall i oljeprisen

Utbruddet av det kinesiske corona-viruset er fortsatt i akselerasjonsfasen.

Antallet døde har passert 100 og bekreftede tilfeller i Kina har steget fra 3.000 på mandag til nærmere 4.500 nå. Samtidig estimerer University of Hong Kong at minst 25.630 mennesker i Wuhan har symptomer, mens rundt 44.000 er på inkubasjonsstadiet.

«Dette bør innebære at nedsalget i Brent-oljen ennå ikke er over, ettersom krisen fremdeles intensiveres», skriver analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, i en oppdatering.

Etter å ha beveget seg sidelengs tidligere i dagens handel, viser Brent-oljen nye svakhetstegn og handles nå for 58,74 dollar fatet, ned rundt prosenten.

– OPECs sterkeste kort

Han viser også til at spekulanter gikk inn i 2020 med godt håp om akselererende vekst i verdensøkonomien, toppet av geopolitisk risiko i Midtøsten.

«Dette bidrar til å intensivere nedsalget i Brent-oljen. Samtidig fortsetter overskriftene å fokusere på etterspørselssiden av regnestykket, og det er trolig prisdriveren på kort sikt», fortsetter SEB-analytikeren.

Men på tilbudssiden ser Schieldrop at Libyas oljeproduksjon sannsynligvis faller til null (fra 1,1 millioner fat per dag) i løpet av dager.

«OPEC følger også situasjonen tett. De vil trolig gripe inn og kutte produksjonen i en måned eller to for å unngå en lagerbygging markedet ville ha slitt med i en lengre periode. Taktiske kutt er OPECs sterkeste kort. Lagrene er allerede høye, og organisasjonen ønsker neppe å se dem enda høyere hvis den kan unngå det», skriver analysesjefen.

– Aksjefallet neppe over

Nordea Markets skriver i sin morgenrapport tirsdag at kinesiske myndigheter har innført en rekke tiltak, bl.a. reiserestriksjoner, for å hindre spredningen av viruset.

«I Shanghai blir bedrifter bedt om å holde stengt i minst to uker, og flere utenlandske bedrifter kaller hjem sine ansatte. USA har også utstedt en anbefaling om ikke å reise til Kina», skriver sjefstrateg for kreditt Lars Mouland.

Han mener virusutbruddet i beste fall uansett vil sette kraftige merker i kinesisk økonomisk vekst.

«Fallet i aksjemarkedet er neppe over, tror vi. Det vil ta tid å få kontroll over virusutbruddet, og vi har få andre gode nyheter å støtte oss på i mellomtiden. I tillegg er aksjemarkedet høyt priset og dermed mer sårbart for dårlige nyheter», fortsetter strategen.