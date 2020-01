Kåre Willoch tildeles oljebransjens hederspris fra Rystad Energy

Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) er tildelt Rystad Energys årlige hederspris «Gullkronen» for sitt bidrag til norsk oljeindustri tirsdag kveld.

– Kåre Willoch har gjennom sitt virke som politiker sikret mangfold på sokkelen og verdiskapning gjennom blant annet å være sentral i opprettelsen av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), og forhindret at et nasjonalt oljeselskap fikk en dominerende posisjon på sokkelen. I tillegg har han vært en viktig bidragsyter til at flere private aktører som Hydro, Saga og utenlandske oljeselskaper har fått bidra med kunnskap og kapital, til å utvikle sokkelen, sier juryformann Jarand Rystad i Rystad Energy, og legger til:

– Utover dette la også prisvinneren grunnlaget for to andre svært viktige institusjoner. Han nedsatte det såkalte Skånland-utvalget som foreslo en fondsordning der overskuddslikviditeten fra oljevirksomheten skulle, samt at handlingsregelen ble etablert.

Han legger også til at på grunn av oljeprisfallet var det ikke behov for å opprette fondet før i 2001 og implementere handlingsregelen før i 2003.

Prestisjetung pris

Siden Kåre Willoch har en sviktende helse, kunne han ikke møte opp for å motta Rystad Energys hederspris, og hans sønn Dag Willoch møtte opp som stedfortreder.

– Dette er en pris for et livslangt bidrag, i motsetning til mange andre priser. Vi ønsker Kåre Willoch god bedring og har hørt fra hans familie at han ble veldig glad for anerkjennelsen, sier Rystad.

I fjor vant Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen i Aker «Gullkronen», på grunn av deres industrielle verdiskapning rundt oljevirksomheten i Norge.

Året før var det tidligere statsminister Gro Harlem Bruntland som mottok prisen, for å ha innført CO2-skatt og gjennom det bidratt til at norsk sokkel er ledende når det gjelder lavutslipp.