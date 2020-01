Oljeprisen faller videre

«Etter utbruddet av coronavirus led råvaremarkedene av et teknisk salg. Coronavirus kan føre til et fall i etterspørselen etter olje på 200-300.000 fat per dag», sa Michel Salden, senior porteføljeforvalter i Vontobel Asset Management ifølge Reuters.

Den siste måneden har oljeprisen falt 12,7 prosent, mens hovedindeksen er ned 0,9 prosent.

Nyhetsbyrået meldte i går med henvisning til kilder at OPEC vil forlenge sine nåværende oljeproduksjonskutt frem til minst juni, med mulighet for ytterligere kutt, dersom oljeetterspørselen i Kina påvirkes vesentlig av utbredelsen av coronaviruset.

Reuters sine kilder sier at oljeprisfallet de seneste dagene har vakt bekymring, og at det internt i OPEC nå diskuteres hva som vil være den beste responsen på prisnedgangen.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 58,66 dollar per fat, ned 0,26 prosent for dagen.Et fat WTI-olje omsettes for 53,12 dollar, ned 0,67 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 59,44 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.

Steg mer enn ventet

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementet viser at de amerikanske råoljelagrene steg med 3,5 millioner fat i forrige uke.

Det var ifølge Bloomberg-konsensus ventet en oppgang på 0,3 millioner fat.

Bensinlagrene økte med 1,2 millioner fat til 261,2 millioner fat, mens det var ventet en økning på 1,6 millioner fat.

Det var en nedgang i destillatlagrene på 1,3 millioner fat til 144,7 millioner fat, mot et ventet trekk på 600.000 fat.