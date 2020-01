Slik går det med oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 1,21 prosent til 58,21 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,11 prosent til 52,74 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 59,44 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

De amerikanske råoljelagre vokste mer enn ventet i forrige uke, og sammen med bekymringene rundt for det nye coronaviruset, tynger det oljeprisen.

Kinesiske helsemyndigheter opplyser at ytterligere 38 personer har omkommet av det nye coronaviruset, noe som bringer antallet døde i Kina opp til 170.

Tall fra amerikanske energimyndigheter (EIA) viste ifølge TDN Direkt at de amerikanske råoljelagrene steg 3,5 millioner fat forrige uke, mot en ventet oppgang på 0,3 millioner fat. Videre steg bensinlagrene til rekordhøye 261,2 millioner fat.

Samtidig er det siden oppdateringen onsdag registrert ytterligere 1.700 smittede, noe som innebærer at over 7.700 mennesker nå er bekreftet syke.

Ifølge nyhetsbyrået skal Verdens helseorganisasjon (WHO) torsdag avholde et nytt krisemøte for å avgjøre om det skal erklæres en internasjonal helsekrise som følge av Wuhan-viruset.