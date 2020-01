Laveste oljepris på fire måneder

Et fat brentolje var på det svakeste nede i 58,15 dollar torsdag. Det er det laveste brentoljen har stått i siden 3. oktober, drøyt fire måneder siden.

Ved 14.30-tiden omsettes et fat brentolje for 58,59 dollar, ned 1,65 prosent for dagen. Siden 20. januar, da et fat kostet 65,22 dollar, har prisen blitt svekket med rundt ti prosent.

WTI-oljen var tidligere torsdag nede i 51,94 dollar pr. fat. Det er det laveste siden 9. oktober.

Virus



Fallet i oljeprisen den siste tiden skyldes bekymringer for coronaviruset. Lungeviruset har smittet over 7.000 mennesker og kostet 170 liv.

En rekke flyselskap og ferger har stanset forbindelsen til Kina, og flere selskap og nasjoner evakuerer sine ansatte fra den kinesiske millionbyen Wuhan.

Aksjer ned

Tall fra amerikanske energimyndigheter (EIA) viste ifølge TDN Direkt at de amerikanske råoljelagrene steg 3,5 millioner fat forrige uke, mot en ventet oppgang på 0,3 millioner fat. Videre steg bensinlagrene til rekordhøye 261,2 millioner fat.

Nedgangen i oljeprisen har blant annet sendt Equinor-aksjen ned rundt fem prosent den seneste uken, mens Aker BP og DNO har falt nesten syv prosent.