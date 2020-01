Oljeprisen stuper videre

Oppgangen i oljeprisen kommer etter coronaviruset som fortsetter å prege markedene.

Coronaviruset har i det siste sendt markedene rundt i verden ned, på grunn av bekymringer for stor spredning av smitte. Lungeviruset har til nå smittet 7.700 mennesker og tatt liv av 170 personer.

Dersom coronaviruset sprer seg i rask hastighet vil det kunne gi store utslag i oljeetterspørselen som allerede er svak. Dette vil sette et press på oljeprisen.

De siste ni dagene har oljeprisen falt åtte av dem. Oljeprisen steg kun 0,32 prosent etter den eneste dagen med oljeprisoppgang. Oljeprisen har falt 11 prosent de siste ni dagene.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 57,24 dollar per fat, ned 2,83 prosent for dagen.Et fat WTI-olje omsettes for 52,08 dollar, ned 2,34 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 57,74 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.

Overraskende oljelagertall

Gårsdagens tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene steg med 3,5 millioner fat i forrige uke.

Det var ifølge Bloomberg-konsensus ventet en oppgang på 0,3 millioner fat.