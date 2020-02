Færre rigger i drift i Nord-Amerika

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viser at per dags dato er 1037 rigger i drift. Det er én færre enn for en uke siden, og 251 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

I USA falt antallet aktive oljerigger med én til 675, mens antallet aktive gassrigger falt med tre til 112. I Canada steg antallet aktive oljerigger med tre til 157, mens antallet aktive gassrigger var uendret til 90.

I Mexicogulfen var antallet aktive rigger uendret til 21.

Riggtellingen blir sett på som en tidlig indikator på fremtidig oljeproduksjon.

Fredag kveld er Brent-oljen ned 5,21 prosent til 56 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 3,53 prosent til 51,04 dollar per fat.

Markedet bekymrer seg for at spredningen vil føre til lavere etterspørsel etter olje. Analytiker i DNB Markets, Helge André Martinsen, forklarer fallet med rullering av oljekontrakter.

Investeringsbanken Goldman Sachs tror utbruddet vil barbere 0,4 prosentpoeng av Kinas økonomiske vekst i 2020, og kan også føre til lavere vekst i USA, skriver Reuters.

Les også: Udramatisk oljeprisfall

- Etter vårt syn er det fremdeles betydelig usikkerhet rundt varigheten og de økonomiske konsekvensene av viruset, sier Harry Tchilinguirian, i BNP Paribas, til Reuters.