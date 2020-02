Oljeprisen faller videre

Oljeprisen faller mandag morgen og Brent er ned 0,79 prosent til 56,17 dollar. Da børsen stengte i Oslo fredag var brentoljen ned 0,72 prosent til 56,90 dollar.

Den amerikanske lettoljen er ned 0,25 prosent til 51,44 dollar mandag morgen.

Stimulanser i Kina

-Kinas tiltak for å støtte økonomien deres kan hjelpe med å putte et gulv under oljeprisene på kort sikt, selv om utsiktene for oljeetterspørsel forblir bearish, sier sjefstrateg Michael McCarthy i CMC Markets til Reuters, melder TDN Direkt.

Opec+ vil avholde tekniske møter på tirsdag og onsdag. Ifølge en kilde Platts har snakket med er det ikke blitt diskutert noen konkrete produksjonskutt, men heller samtaler om å fremskynde ministermøtet, melder nyhetbyrået.

Færre rigger

Baker Hughes' riggtelling for USA var ned 4 på ukesbasis til 790 rigger pr 31. januar, og var ned 255 rigger på årsbasis, meldte Baker Hughes fredag kveld.

Antallet oljerigger i USA var 675, ned 1 fra foregående uke, og ned 172 på årsbasis, ifølge TDN Direkt.