Oljeprisene trender videre nedover mandag.

Frykten for utbruddet av corona-viruset og effekter for kinesisk etterspørsel ser ut til å veie noe tyngre enn signaler fra OPEC+ om dypere kutt i produksjonen.

Brent-oljen faller 0,7 prosent til 56,27 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,1 prosent til 51,59 dollar fatet.

– Oljemarkedet er under press, og prisene har falt til under 60 dollar fatet. Grep må gjøres for å balansere det, sier Irans oljeminister Bijan Zanganeh ifølge Reuters.

Vurderer 500.000 fat

Zanganeh forteller også at Iran vil gå med på å fremskynde neste OPEC-møte til 14./15. februar (fra mars) hvis resten av organisasjonen blir enige om å kutte.

OPEC+ vurderer et kutt på 500.000 fat per dag, opplyser to OPEC-kilder og en tredje bransjekilde .

– Markedet trenger forsikringer om at tilbud og etterspørsel balanseres for at prisene skal treffe et gulv. Dette antyder en forpliktelse fra OPEC, ikke bare til å forlenge produksjonskutt, men også å iverksette dypere kutt lenger enn mars, sier FXTM-analytiker Hussein Sayed.