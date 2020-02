Laveste oljepris på over ett år

Et fat brentolje omsettes ved 18-tiden mandag for 54,42 dollar pr. fat. Det er det laveste siden desember 2018. Brentoljen er ned 3,71 prosent for dagen.

Da børsen stengte i Oslo fredag var brentoljen ned 0,72 prosent til 56,90 dollar til sammenligning.

WTI-oljen er nede i 50,17 dollar pr. fat. Det er også det laveste siden tidlig januar 2019.

03.02.2020

Lavere etterspørsel

Oljeprisen går ofte ned mot slutten av måneder som følge av at kontrakter rulleres, forklarte nylig DNB Markets-analytiker Helge André Martinsen til Finansavisen. Men fallet fortsetter nå i også når en ny måned er i gang.

Coronaviruset er årsaken til nedgangen. Bloomberg melder at Kinas etterspørsel etter olje har blitt redusert med rundt 20 prosent.

– Under press

OPEC+ vurderer nå å ta grep.

– Oljemarkedet er under press, og prisene har falt til under 60 dollar fatet. Grep må gjøres for å balansere det, sier Irans oljeminister Bijan Zanganeh ifølge Reuters.

OPEC+ vurderer et kutt på 500.000 fat per dag, opplyser to OPEC-kilder og en tredje bransjekilde.

Tankaksjer falt kraftig mandag. Også Equinor, Aker BP og DNO har vært i rødt den siste tiden.